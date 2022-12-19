ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразильський футболіст привітав свого колишнього одноклубника по Барселоні.

Захисник збірної Бразилії Даніель Алвес привітав аргентинського нападника Ліонеля Мессі з тріумфом на чемпіонаті світу у Катарі.

Нагадаємо, у фіналі Аргентина обіграла Францію у серії післяматчевих пенальті.

"Мені начхати, що вони мені кажуть... Сволота ти, Ліонель Мессі. Цей чортів світ любить тебе, чортів футбол любить тебе. І ті з нас, хто любить футбол, поважають тебе і вітають із цим моментом. Насолоджуйся цим разом із сім'єю та всіма, хто проходить повз.

Як бразилець та американець, я знаю, що це більше, ніж просто перемога на чемпіонаті світу. Слався футбол – і всі, хто його любить!” – написав колишній одноклубник аргентинця по Барселоні у своєму Instagram.

Зазначимо, що Бразилія вилетіла з катарського мундіалю на стадії 1/4 фіналу, програвши Хорватії.