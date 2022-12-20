ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Порушники можуть отримати покарання.

Збірна Франції в рамках фінального поєдинку чемпіонату світу поступилась Аргентині, через що деякі гравці команди стали об'єктом хейту з боку фанатів.

Федерація футболу Франції знаходить таку поведінку неприйнятною.

"Після фіналу чемпіонату світу кілька гравців збірної Франції стали об’єктом неприйнятних расистських висловлювань у соціальних мережах. Федерація футболу Франції рішуче засуджує цю нестерпну поведінку

Федерація футболу Франції вирішила подати скаргу на їхніх авторів", — йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Коман не зміг реалізувати одинадцятиметровий удар у серії післяматчевих пенальті, після чого його неодноразово ображали у соціальних мережах.