Порушники можуть отримати покарання.
Кінгслі Коман, getty images
20 грудня 2022, 20:30
Збірна Франції в рамках фінального поєдинку чемпіонату світу поступилась Аргентині, через що деякі гравці команди стали об'єктом хейту з боку фанатів.
Федерація футболу Франції знаходить таку поведінку неприйнятною.
"Після фіналу чемпіонату світу кілька гравців збірної Франції стали об’єктом неприйнятних расистських висловлювань у соціальних мережах. Федерація футболу Франції рішуче засуджує цю нестерпну поведінку
Федерація футболу Франції вирішила подати скаргу на їхніх авторів", — йдеться у заяві організації.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Коман не зміг реалізувати одинадцятиметровий удар у серії післяматчевих пенальті, після чого його неодноразово ображали у соціальних мережах.