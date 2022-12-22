ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Причина тривалої дискваліфікації — скандал після матчу з Ганою на чемпіонаті світу.

Декілька гравців збірної Уругваю, ймовірно, отримають дискваліфікацію 10-15 матчів після скандалу на чемпіонаті світу.

Після фінального свистка зустрічі Уругвай — Гана (2:0), який відбувся у третьому турі, виникло кілька скандалів щодо арбітражу.

Хосе Хіменес назвав суддів злочинцями, після чого вдарив ліктем директора ФІФА. Едінсон Кавані також був дуже незадоволений рішеннями арбітра Даніеля Зіберта, після чого агресивно штовхнув монітор ВАР, йдучи у роздягальню.

Також зазначається, що дискваліфікація може торкнутися ще двох порушників — Фернандо Муслеру і Дієго Годіна.

Юристи Валенсії та Атлетіко Мадрид сподіваються, що це торкнеться лише матчів національних збірних. Рішення ФІФА очікується в лютому.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Гана — Уругвай.