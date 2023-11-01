Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Країна з Близького Сходу готова на будь-що заради мундіалю.

Напередодні Австралія відмовилась від своєї заявки на проведення чемпіонату світу-2034, що залишило Саудівську на самоті в переліку кандидатів на отримання права господарювати на міжнародному змаганні.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно вже повідомив, що мундіаль відбуватиметься саме в цій країні.

Одразу ж після цього всі небайдужі пригадали той факт, що в регіоні Близького Сходу під час літнього сезону панує нечувана спека, що свого часу змусило організаторів від ідеї провести в цей сезон чемпіонат світу-2022 в Катарі.

До цього катарці обіцяли запровадити технології охолодження у фан-зонах та на стадіонах, однак у підсумку вартість такого проєкту була захмарною й від нього відмовились, а чемпіонат уперше в історії провели взимку.

Але Саудівську Аравії надмірні витрати не лякають: "Ми готові зустрітись із усіма викликами", — заявив резидент Федерації футболу Саудівської Аравії Ясер Аль-Мішехаль.

"Є багато нових технологій, які дозволяють охолоджувати повітря або встановлювати додаткове кондиціонування на стадіонах.

Не кажучи вже про те, що в багатьох містах королівства влітку панує дуже приємна атмосфера", — додав місцевий очільник футболу під час конференції в Катарі.

Зазначимо, що через географічні розміри в Саудівській Аравії є міста накшталт Абхи, Таїфа або Аль-Бахи, де літні температури є подібними для європейських, чого не скажеш про частину країни, розташовану ближче до Перської затоки, де показники в цей час досягають 50 градусів за Цельсієм.

У той самий час, найбільші арени та переважна більшість спортивних об’єктів розташовані в столиці Ер-Ріяді, та Джидді.

Якщо заявка Саудівської Аравії переможе, це буде перша країна, яка прийматиме чемпіонат світу в його розширеному до 48-команд учасниць форматі.