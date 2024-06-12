В УЄФА визначились з арбітрами на стартовий матч.
Клеман Тюрпен, Getty Images
12 червня 2024, 14:57
Арбітри з Франції на чолі з Клеманом Тюрпеном працюватимуть на стартовому матчі чемпіонату Європи-2024 між збірними Німеччини та Шотландії, повідомляє пресслужба УЄФА.
Збірна Німеччини розпочне свій шлях на турнірі з групи A, де її суперниками стануть національні команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.
Гра між німцями та шотландцями розпочнеться о 22:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.