Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Юліан Нагельсманн вимушений розглянути інші кандидатури на виклик до збірної Німеччини.

Талановитий опорний півзахисник мюнхенської Баварії Александар Павлович пропустить майбутнє домашнє Євро-2024, де він мав зіграти у складі збірної Німеччини. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, у 20-річного хавбека діагностували тонзиліт - інфекційне захворювання, за якого запалюються піднебінні, носоглоткові, гортанні та язикові мигдалини, через що на чемпіонаті Європі він не виступить.

Зазначається, що Юліан Нагельсманн вимушений розглянути інші кандидатури на місце Павловича в збірній Німеччині, яка стартує на домашньому Євро-2024 вже за два дні проти Шотландії.

Із повними заявками команди Нагельсманна та інших національних збірних на найближчу континентальну першість, що пройде з 14 червня по 14 липня, можна ознайомитися за цим посиланням.