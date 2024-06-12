Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від воротаря стосовно майбутніх виступів на Євро.

Голкіпер збірної Італії та Джанлуїджі Доннарумма поділився очікуваннями від майбутнього чемпіонату Європи.

"Ми всі тут зібралися, щоб захистити свій титул і зробити все можливе, щоб вийти у фінал.

Іспанія? Це чудова команда з гравцями з великим міжнародним досвідом, які звикли до таких змагань. Але їм потрібно буде добре підготуватися до матчів, тому що нам протистояти буде важко.

Деякі команди, безсумнівно, дуже сильні. Наприклад, Франція та Англія, але ми теж можемо сказати своє слово. Думаю, що на такому турнірі немає фаворитів", — сказав 25-річний воротар в інтерв'ю УЄФА.

У групі на турнірі збірна Італії зіграє з Іспанією, Хорватією та Італією.