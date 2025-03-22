Батько мабуть пишається своїм сином.
Джеймс Каррагер, getty images
22 березня 2025, 10:19
Збірна Мальти в стартовому турі відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026 мінімально поступилася національній команді Фінляндії (0:1).
Примітним цей матч став завдяки легенді англійського Ліверпуля Джеймі Каррагера. У збірній Мальти дебютував 22-річний Джеймс Каррагер, який є сином переможця Ліги чемпіонів 2005 року. Джеймс, як і його відомий батько, грає на позиції центрального захисника.
Каррагер-молодший виступає за англійський Віган з англійської Ліги 1. Цього сезону він відіграв за "летікс" 23 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.