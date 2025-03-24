Гравець Ньюкасла отримав ушкодження.
Гордон, getty images
24 березня 2025, 19:48
Півзахисник збірної Англії Ентоні Гордон залишив розташування національної команди напередодні матчу 2-го туру відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє офіційний сайт "трьох левів.
Зазначається, що вінгер Ньюкасла поїхав з табору збірної Англії через травму стегна, отриману в матчі 1-го туру кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу з національною командою Албанії (2:0).
Цього сезону Ентоні Гордон відіграв за Ньюкасл 34 матчі, забив дев'ять голів та віддав шість результативних передач.
Нагадаємо, збірна Англії проведе матч з національною командою Латвії сьогодні, о 21:45 за київським часом.
Раніше Томас Тухель прокоментував перемогу над Албанією.