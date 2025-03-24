Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Гравець Ньюкасла отримав ушкодження.

Півзахисник збірної Англії Ентоні Гордон залишив розташування національної команди напередодні матчу 2-го туру відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє офіційний сайт "трьох левів.

Зазначається, що вінгер Ньюкасла поїхав з табору збірної Англії через травму стегна, отриману в матчі 1-го туру кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу з національною командою Албанії (2:0).

Цього сезону Ентоні Гордон відіграв за Ньюкасл 34 матчі, забив дев'ять голів та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, збірна Англії проведе матч з національною командою Латвії сьогодні, о 21:45 за київським часом.

Раніше Томас Тухель прокоментував перемогу над Албанією.