Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англієць поділився думками про кваліфікацію ЧС-2026.

Захисник збірної Англії Ріс Джеймс прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбірного циклу ЧС-2026 проти Латвії (3:0), у якому він відзначився голом.

"Стільки часу минуло — у мене було два сумних роки. Я дуже радий, що мене знову викликали до збірної.

Подивившись на стінку, я відчув, що можу її обвести. Був трохи здивований, коли м'яч влетів у сітку.

Ідеї ​​Томаса Тухеля зрозумілі. Ціль у нас одна — почалася вона цього тижня і продовжиться аж до чемпіонату світу", — наводить слова Джеймса прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Латвія.