Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник "трьох левів" поділився своїми думками після гри з Латвією.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував перемогу своєї команди у відбірному матчі ЧС-2026 проти Латвії (3:0).

"Матч не був легким. Ми побачили багато гарного: створювали якісні моменти. Для того, щоб все розкрити, нам знадобився штрафний удар. Я задоволений ставленням до гри, бажанням та енергійністю.

Я знаю рівень майстерності Ріса Джеймса — він дивовижний. Він має право бути задоволеним своєю грою. Він у чудовій формі. Виглядає гостро, підготовлено, а в його майстерності жодних сумнівів і не могло бути.

Думаю, такі ігри потрібні нам, щоб навчитися, і для мене, зокрема, щоб дізнатися про своїх гравців і щоб гравці більше про мене дізнались. Зрозуміємо, як вони освоюються.

У другому таймі ми почали гру сповільнювати і мало рухалися, в чому не було сенсу. Але другий гол вийшов краще завдяки ривку, продемонстрованому однією з наших шісток. Кожного закликаємо до таких прискорень у ході позиційних атак, адже все ж до гола нам довелося помучитися.

У нас було два складні матчі з боротьбою проти низького блоку в кожному з них. Загалом я дуже задоволений проведеним тижнем та досягнутими результатами. Ми дуже добре провели тиждень на зборах, і сама гра була нормальною. Цілком нормальна, гарна гра. Не те щоб якась божевільна чи захоплююча, але результати у нас дуже хороші, з матчами всуху. Можна винести чимало позитивних моментів, і є ще куди рости, так що це добре", — наводить слова Тухеля прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Латвія.