Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер Аргентини прокоментував перемогу над Бразилією.

Національна збірна Аргентини вночі розгромила Бразилію на власному полі в матчі чотирнадцятого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Аргентина достроково вийшла на ЧС-2026, а потім знищила Бразилію в Суперкласіко

Після завершення гри воротар "альбіселесте" Еміліано Мартінес прокоментував виступ власної команди.

"Ще з дитинства нам завжди казали, що розмовляти треба після гри, а не до неї.

Правда полягає в тому, що цей хлопчик, Рафінья, потребує трохи виховання.

Поза тим, дякую всім уболівальникам Аргентини за цей прийом і підтримку. Ми намагаємось працювати з відданістю і жертвувати собою заради вас. Ця команда не збирається зупинятись. Танцюємо!", — заявив аргентинський виконавець.

Наступний матч збірна Аргентини проведе в гостях у Чилі.