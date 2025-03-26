Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич збірної Бразилії дав свій коментар після розгрому в Буенос-Айресі.

Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор прокоментував виїзну поразку від Аргентини в рамках південноамериканської кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Аргентина — Бразилія 4:1 Відео голів та огляд матчу 26.03.2025

Спеціаліст зазначив, що не тікає від своєї відповідальності за невдачу "зелено-жовтих" у Буено-Айресі, назвавши перемогу "альбіселесте" заслуженою.

"Це була значна поразка. Ми маємо розуміти це. Я знаю, наскільки великою вона була. У нас були інші очікування. Я ніколи не тікаю від своїх обов'язків. Все, що ми планували на цей матч, не вдалося. Варто відзначити розвиток суперника, який заслужено досягнув результату. Ми не мали сил для необхідної реакції навіть за рахунку 1:2. Кожному з нас дуже важко пояснити ситуацію, що склалася. Гол на початку матчу помітно ускладнив усе, а вже невдовзі рахунок змінився на 0:2. Ми все ще намагалися забити, але складнощі повторювалися протягом матчу й ніякими змінами нам не вдалося нав'язати все, чого ми хотіли", — цитує Дорівала Жуніора офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу (CBF).

Після 14-ти зіграних поєдинків бразильці з 21-м заліковим балом ідуть четвертими (із десяти) в турнірній таблиці відбору ЧС-2026 у Південній Америці.