Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Чинні чемпіони світу не помітили бразильців.

Збірна Аргентини в матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026 розгромила національну команду Бразилії із рахунком 4:1.

Таким чином, аргентинці вперше за 62 роки обіграли бразильців у 3+ м'ячі в офіційному матчі.

Востаннє подібне відбувалося в рамках групового етапу чемпіонату Південної Америки 24-го березня 1963-го року. Тоді "альбіселесте" розгромили "селесао" із рахунком 3:0.

З урахуванням товариських матчів збірна Аргентини не перемагали в 3+ м'ячі з 3-го червня 1964-го року. Тоді аргентинці розбили свого суперника також із рахунком 3:0.