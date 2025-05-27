До списку потрапили 27 футболістів.
Гравці збірної Італії, figc.it
27 травня 2025, 08:58
Федерація футболу Італії на своєму офіційному сайті оголосила заявку національної команди на майбутні матчі відбору ЧС-2026.
До списку команди Лучано Спаллетті потрапило 27 футболістів.
Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем).
Захисники: Франческо Ачербі (Інтер), Алессандро Бастоні (Інтер), Алессандро Буонджорно (Наполі), Андреа Камб'язо (Ювентус), Дієго Коппола (Верона), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Федеріко Дімарко (Інтер), Маттео Габбія (Мілан), Федеріко Гатті (Ювентус), Дестіні Удоджі (Тоттенгем), Давіде Дзаппакоста (Аталанта).
Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Чезаре Казадеї (Торіно), Давіде Фраттезі (Інтер), Мануель Локателлі (Ювентус), Самуеле Річчі (Торіно), Ніколо Ровелла (Лаціо), Сандро Тоналі (Ньюкасл).
Нападники: Мойзе Кін (Фіорентина), Лоренцо Лукка (Удінезе), Даніель Мальдіні (Аталанта), Ріккардо Орсоліні (Болонья), Джакомо Распадорі (Наполі), Матео Ретегі (Аталанта).
Нагадаємо, у найближчих матчах ЧС-2026 Італія зіграє проти Норвегії та Молдови. Ігри відбудуться 6 та 9 червня.