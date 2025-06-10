Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, що відбувся 9 червня 2025 року.

Збірна Хорватії у відбірному матчі ЧС-2026 розгромила Чехію (5:1).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму зусиллями Андрея Крамарича.

У середині другого тайму Томаш Соучек зрівняв цифри на табло, але за чотири хвилини Лука Модрич знову вивів хорватів вперед.

На 68 хвилині Іван Перишич забив третій м'яч у ворота чехів, а за чотири хвилини Анте Будімір реалізував пенальті. Ще за три хвилини Крамарич оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хорватія — Чехія в рамках відбору ЧС-2026:

Хорватія — Чехія 5:1

Голи: Крамарич, 42, 75, Модрич, 62, Перішич, 68, Будімір, 72 (пен) — Соучек, 58.

Хорватія: Лівакович — Гвардіол, Чалета-Цар (Вушкович, 88), Шутало, Станішич — Сучич, Модрич (Моро, 81) — Пашалич, Крамарич (Якич, 81), Перішич (Пашалич, 88) — Будімір (Іванович, 76).

Чехія: Коварж — Зелени, Крейчі, Голеш — Провод (Доудера, 88), Соучек, Саділек (Крал, 77), Цоуфал — Черни (Кушей, 66), Шульц, Шик (Хори, 77).

Попередження: Цоуфал, Голеш.