Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Відбулися чергові матчі відбірного циклу ЧС-2026.

Сьогодні вночі, 11 червня, відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу-2026 у Південній Америці.

У першій грі збірна Еквадору зіграла внічию з Перу – 0:0, яка дозволила їй кваліфікуватися на мундіаль.

Перу — Еквадор 0:0

Перу: Гальєсе — Лопес, Гарсес, Самбрано, Адвінкула (Зонне, 58) — Поло (Пенья, 85), Тапія (Акіно, 68), Каррільйо, Кьюведо — Флорес (Рамос, 85), Герреро.

Еквадор: Вальє — Еступіньян (Торрес, 81), Інкапьє, Пако, Ордоньєс — Ангуло (Пресіадо, 77), Віте (Мінда, 81), Кайседо, Франко — Родрігес (Валенсія, 68), Єбоа (Паес, 77).

Попередження: Каррільйо, Флорес, Тапія, Кьюведо — Франко.

Вилучення: Франко, 75.

У другій зустрічі Аргентина поділила очки з Колумбією. Матч закінчився з рахунком 1:1.

Колумбійці відкрили рахунок зусиллями Луїса Діаса на 24 хвилині, після чого на 70 хвилині Енцо Фернандес залишив аргентинців у меншості. Проте Аргентина відігралася завдяки голу на 81 хвилині, автором якого став Тьяго Альмада.

Аргентина — Колумбія 1:1

Голи: Альмада, 81 — Діас, 24.

Аргентина: Мартінес — Медіна (Фойт, 78), Отаменді, Ромеро, Моліна (Гонсалес, 46) — Енцо, Паредес, Де Пауль (Сімеоне, 46) — Альмада (Балерді, 90+1), Мессі (Паласіос, 78), Альварес.

Колумбія: Мієр — Мачадо, Лукумі, Санчес, Муньйос — Кастано (Аріас, 73), Лерма, Ріос — Кампас (Роман, 57), Родрігес (Карраскаль, 73), Діас.

Попередження: Моліна, Паредес — Кастано, Санчес, Роман.

У третьому матчі Уругвай на своєму полі обіграв Венесуелу з рахунком 2:0. Авторами голів стали Родріго Агірре та Хьорхіан де Арраскаета.

Уругвай — Венесуела 2:0

Голи: Агірре, 43, Де Арраскаета, 47.

Уругвай: Меле — Олівера, Хіменес, Р. Араухо, Нандес (Варела, 86) — Де Арраскаета (Фонсека, 87), Угарте, Бентанкур (Касерес, 79) — М. Араухо, Пельїстрі, Агірре.

Венесуела: Ромо — Феррарескі, Ангхель, Наварро, Арамбурру (Гонсалес, 76) — Еррера, Кассерес (Бельйо, 46), Х. Мартінес (Сеговія, 58) — Сотельдо (Кадіс, 46), Д. Мартінес (Саваріно, 58), Рондон.

Попередження: Араухо, Нандес — Еррера, Мартінес, Сеговія.

Насамкінець Болівія здобула перемогу над Чилі з рахунком 2:0. Перемогу болівійцям принесли голи у виконанні Мігеліто та Енцо Монтейро.

При цьому обидві команди закінчували зустріч у меншості після вилучень Лукаса Чавеса та Франсіско Сьєрральти.

Болівія — Чилі 2:0

Голи: Мігеліто, 5, Монтейро, 90.

Болівія: Лампе — Фернандес, Арройо, Моралес, Медіна Роман (Роша, 83) — Робсон Матеус (Вільярроель, 78), Морено (Куельяр, 78) — Чавес, Вільяміль, Мігеліто — Альгараньяс (Монтейро, 71).

Чилі: Кортес — Суасо, Кущевич (Сьєрральта, 46), Ліхновскі, Ормасабаль — Ассаді (Давіла, 46), Ечеверрія, Лойола (Нуньєс Еспіноса, 71) — Сепеда (Уренья, 62), Осоріо (Урсуа, 46), Санчес.

Попередження: Арройо — Кущевич, Ліхновскі, Давіла.

Вилучення: Чавес, 19 — Сьєрральта, 55.