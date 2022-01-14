Кубок Африканских Наций

Завершились два поединка Кубка африканских наций.

Завершились два поединка в рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций.

В первом противостоянии, которое проходило в рамках группы C, Марокко ожидаемо одержало победу над сборной Коморских островов.

Фаворит отправил в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Амалла и Абухляль. Для Марокко эта победа стала второй в двух матчах турнира.

Марокко - Коморские острова 2:0

Голы: Амалла, 16, Абухляль, 89

На 83-й минуте Эн-Несири (Марокко) не реализовал пенальти.

В параллельном поединке сборная Малави встречалась с национальной командой Зимбабве.

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме, а уже после перерыва малавийская сборная повела в счете благодаря усилиям Мханго, который, к слову, оформил в ворота соперника дубль и принес в актив своей команды первые три очка.

Малави — Зимбабве 2:1

Голы: Мханго, 43, 58 — Вади, 38