Завершились два поединка Кубка африканских наций.
twitter.com/CAF_Online
14 января 2022, 19:57
Завершились два поединка в рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций.
В первом противостоянии, которое проходило в рамках группы C, Марокко ожидаемо одержало победу над сборной Коморских островов.
Фаворит отправил в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Амалла и Абухляль. Для Марокко эта победа стала второй в двух матчах турнира.
Марокко - Коморские острова 2:0
Голы: Амалла, 16, Абухляль, 89
На 83-й минуте Эн-Несири (Марокко) не реализовал пенальти.
В параллельном поединке сборная Малави встречалась с национальной командой Зимбабве.
Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме, а уже после перерыва малавийская сборная повела в счете благодаря усилиям Мханго, который, к слову, оформил в ворота соперника дубль и принес в актив своей команды первые три очка.
Малави — Зимбабве 2:1
Голы: Мханго, 43, 58 — Вади, 38