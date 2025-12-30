Кубок Африканских Наций

Останній тур у групі D обійшовся без сенсацій.

Сенегал у меншості здолав Бенін (2:0).

Леви відкрили рахунок під кінець першого тайму. Захисник Сек головою замкнув передачу від Діатта, відкривши рахунок у матчі. Після перерви Сенегал подвоїв перевагу: Мане обіграв суперника, пройшов правим флангом та виконав передачу на Діалло. Нападник «Меца» в один дотик відправив м’яч у сітку.

На 71-й хвилині підопічні Тіава залишилися в меншості — Кулібалі ззаду наступив на ахілл Тосіну. Однак на перебіг гри вилучення не вплинуло. Сенегал упевнено переміг та вийшов у плей-оф з першого місця. Бенін, своєю чергою, також крокує далі, посівши третє місце у квартеті — команда має один із найкращих показників серед тих, хто фінішував на бронзовій сходинці.

ДР Конго не залишив шансів Ботсвані (3:0).

На 31-й хвилині підопічні Десабра вийшли вперед — Мбуку в підкаті замкнув розкішну передачу від Какута. На 41-й хвилині відзначився сам Какута: півзахисник упевнено реалізував одинадцятиметровий. На 60-й хвилині Какута поставив жирну крапку, довівши справу до розгрому.

У підсумку ДР Конго з другої сходинки виходить у плей-оф.