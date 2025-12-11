Кубок Африканских Наций

Підготовка Неприборканих левів до КАН перетворилася на фарс. Президент федерації Самуель Ето'о та головний тренер Марк Бріс продовжують запеклу ворожнечу.

Ситуація навколо збірної Камеруну досягла піку абсурду напередодні Кубка африканських націй.

Футбольна громадськість країни шокована новиною про те, що національна команда фактично отримала два різні списки заявлених гравців на турнір. Причиною цього безпрецедентного випадку став тривалий конфлікт між легендою футболу та президентом федерації Самуелем Ето'о та головним тренером Марком Брісом.

Напруга виникла через те, що Бріс був призначений на посаду Міністерством спорту Камеруну без погодження з Ето'о. Це призвело до відкритої війни за владу.

Нещодавно Ето'о спробував звільнити бельгійського фахівця, звинувативши його у непокорі, проте Бріс відмовився залишати посаду, спираючись на підтримку уряду. Апогеєм протистояння стала публікація заявок:

1. Марк Бріс оголосив свій список гравців, з якими планує працювати.

2. Федерація на чолі з Ето'о випустила власний, альтернативний список, який відрізняється за іменами.

Наразі ні гравці, ні вболівальники не розуміють, хто ж насправді представлятиме країну на турнірі. Цей скандал загрожує не лише зривом підготовки, а й серйозними санкціями з боку КАФ, яка вимагає єдиної офіційної заявки.

Замість тренувань команда загрузла в політичних інтригах, що ставить під сумнів амбіції Камеруну на континентальній першості.