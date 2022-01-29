Хозяева турнира одержали победу со счетом 2:0.
Фото: twitter.com/CAF_Online
29 января 2022, 20:02
Камерун одержал победу над Гамбией со счетом 2:0 в четвертьфинале домашнего Кубка африканских наций.
Победу "львам" принес нападающий Лиона Карл Токо Экамби, который оформил дубль во втором тайме.
В полуфинале турнира сборная Камеруна сыграет с победителем пары Египет – Марокко.
Гамбия – Камерун 0:2
Голы: Токо Экамби, 50, 57.
Гамбия: Гэй – Сундберг (Сисей, 85), Гомес, Колли, Джагни (Барроу, 56) – Джанко (Дарбо, 56), Бобб, Маррех (Джоуб, 82), Турей – Барроу, Бадамоси (Колли, 56).
Камерун: Онана – Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Толо – Фэ (Мбайзо, 84), Онгла (Кунде, 81), Замбо-Ангисса (Неу, 87), Гвет, Нгамале (Бассогог, 88) – Абубакар, Токо-Экамби (Н`Жи, 81).
Предупреждения: Сундберг, Джагни, Гэй – Нгаде-Нгаджуи.