Камерун одержал победу над Гамбией со счетом 2:0 в четвертьфинале домашнего Кубка африканских наций.

Победу "львам" принес нападающий Лиона Карл Токо Экамби, который оформил дубль во втором тайме.

В полуфинале турнира сборная Камеруна сыграет с победителем пары Египет – Марокко.

Гамбия – Камерун 0:2
Голы: Токо Экамби, 50, 57.

Гамбия: Гэй – Сундберг (Сисей, 85), Гомес, Колли, Джагни (Барроу, 56) – Джанко (Дарбо, 56), Бобб, Маррех (Джоуб, 82), Турей – Барроу, Бадамоси (Колли, 56).

Камерун: Онана – Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Толо – Фэ (Мбайзо, 84), Онгла (Кунде, 81), Замбо-Ангисса (Неу, 87), Гвет, Нгамале (Бассогог, 88) – Абубакар, Токо-Экамби (Н`Жи, 81).

Предупреждения: Сундберг, Джагни, Гэй – Нгаде-Нгаджуи.