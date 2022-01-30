Кубок Африканских Наций

Завершился матч 1/4 финала отбора туринра.

В рамках 1/4 финала Кубка африканский наций Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею (3:1).

Дьеду из Сенегала сумел открыть счет на 28 минуте встречи. Мане нашел его в штрафной, и Фамара ничего не оставалось, кроме как переправить мяч в ворота.

На 57 минуте номинальные гости отыгрались. Неожиданно Буйла откликнулся в штрафной на подачу и не оставил шансов вратарю Сенегала.

Однако недолго команда радовалась. На 68 минуте Шейх Куяте вывел сенегальцев вперед, точно пробил в правый угол, а на 79 счет стал 3:1. Исмаила Сарр принял разрезающий пас в штрафной и пробил точно в правый нижний угол.

Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1

Голы: Дьеду, 28, Куяте, 68, Сарр, 79 - Буйла, 57

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Гуйе, Менди, Гуйе (Куяте, 65), Мане, Дьедиу (Дьенг, 65), Диа (Сарр, 58).

Экваториальная Гвинея: Овоно, Акапо, Обианг, Коко, Ндонг, Буйла, Ганет (Бикоро, 72), Миранда (Энеме, 80), Пепин (Бальбоа, 85), Нсуэ (Оба, 81), Сальвадор (Белима, 80).

Предупреждения: Сисс (9), Гуйе (18), Пепин (36).