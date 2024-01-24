Кубок Африканских Наций

Відбулися заключні матчі групової стадії турніру у групі D.

Стали відомі ще двоє учасників плей-оф за підсумками заключних матчів групового етапу Кубка африканських націй у квартеті D.

У першому матчі збірна Анголи обіграла Буркіна-Фасо з рахунком 2:0. Рахунок у матчі було відкрито на 36 хвилині зусиллями Мабулулу, а потім на третій компенсованій хвилині перевагу подвоїв Зіні.

Ангола — Буркіна-Фасо 2:0

Гол: Мабулулу, 36, Зіні, 90+3.

В іншій зустрічі Алжир несподівано поступився Мавританії з рахунком 0:1. Перемогу мавританцям приніс результативний удар у виконанні Яллі Деллахі на 37 хвилині.

Мавританія — Алжир 1:0

Гол: Деллахі, 37.

Таким чином Ангола набрала сім очок і з першого місця вийшла в плей-оф. Буркіна-Фасо, незважаючи на поразку, втрималася на другому місці, набравши чотири бали, що також відправляє її до плей-оф. Мавританія посіла третє місце з трьома очками, а Алжир — останнє з двома набраними балами.