Кубок Африканских Наций

Відбулися заключні матчі у групі С.

Сьогодні, 23 січня, відбулися заключні матчі групового етапу Кубка африканських націй у групі С.

У першій грі збірна Сенагалу обіграла Гвінею з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 61 хвилині, коли результативним ударом відзначився Абдулає Сек. Потім на 90 хвилині перевагу сенегальців подвоїв Іліман Ндіає.

Гвінея — Сенегал 0:2

Голи: Сек, 61, Ндіає, 90.

В іншому матчі Гамбія була близька до сенсації, але зрештою поступилася Камеруну з рахунком 2:3.

На гол камерунців у виконанні Карла Токо Екамбі на 56 хвилині, гамбійці відповіли точним ударом Аблі Джаллоу на 72 хвилині. Потім на 85 хвилині Гамбія вийшла вперед і була близька до сенсації завдяки голу Ебріми Коллі, проте через три хвилини Джеймс Гомес зрізав м'яч у власні ворота та зрівняв цифри на табло.

На першій компенсованій хвилині переможним голом для камерунців відзначився Крістофер Ву. Через три хвилини Коллі оформив дубль, але його гол було скасовано через гру рукою.

Гамбія — Камерун 2:3

Голи: Джеллоу, 72, Коллі, 85 — Токо Екамбі, 56, Гомес, 87 (автогол), Ву, 90+1.

Таким чином, Сенегал вийшов у плей-оф з першого місця, набравши дев'ять очок із дев'яти. Камерун насилу посів друге місце і також здобув місце у плей-оф, набравши чотири очки.

Третє місце у Гвінеї, яка потрапить до плей-оф за рейтингом команд, які посіли треті місця у своїх групах.