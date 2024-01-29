Кубок Африканских Наций

Відбувся черговий матч 1/8 фіналу турніру.

У матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй Кабо-Верде мінімально обіграв національну команду Мавританії з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний м'яч був забитий наприкінці матчу, коли вже здавалося, що справа йде до додаткового часу. На 88 хвилині Раян Мендес реалізував пенальті та приніс своїй команді путівку до 1/4 фіналу турніру.

У чвертьфіналі Кабо-Верде зустрінеться з переможцем пари Марокко – Південна Африка.

Кабо-Верде — Мавританія 1:0

Гол: Мендес, 88 (з пенальті).