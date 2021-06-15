Копа Америка

Двукратные чемпионы мира не смогли удержать преимущество.

Пока на территории европейского субконтинента в активной фазе находятся противостояния в рамках чемпионата Европы-2020, в Южной Америке только начинает набирать обороты локальный турнир под названием Кубок Америки образца 2021-го года.

Постепенно, в перипетии событий входят все сборные-участницы состязаний, а в ночь на 15 июня провести свой матч первого тура удалось двум представителям группы A — Аргентине и Чили.

В пылу неуступчивой борьбы "альбиселесте" сумели открыть счет под конец первого тайма усилиями нападающего Лионеля Месси, который еще до начала турнира задекларировал амбициозную цель наконец-то привести свою сборную к победе на крупном турнире под закат "своей эпохи".

Однако, вторая половина матча для коллектива Лионеля Скалони началась далеко не самым удачным образом. И если на 54-й минуте Артуро Видалю не удалось реализовать пенальти из-за отличных действий на линии голкипера Эмилиано Мартинеса, то уже на добивании никто не сумел помешать отличиться голом Эдуардо Варгасу.

В итоге, фавориты группы расписали мировую, а в следующем туре Аргентине предстоит сыграть против Парагвая, 22 июня, в 03:00 по киевскому времени. Чили свою игру против Боливии проведет в этот же день, но в более ранний временной слот — ровно в полночь.

Аргентина — Чили 1:1

Голы: Месси, 33 — Варгас, 57

На 57-й минуте Артуро Видаль не реализовал пенальти (вратарь).

Аргентина: Э. Мартинес — Монтиель (Молина, 85), Л. Мартинес, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль, Паредес (Паласиос, 68), Ло Чельсо (Ди Мария, 67) — Месси, Лаутаро Мартинес (Агуэро, 80), Гонсалес (Корреа, 80).

Чили: Браво — Исла, Медель (Роко, 84), Марипан, Мена — Видаль (Аларкон, 85), Пульгар, Арангис — Паласиос (Бреретон, 77), Варгас (Пиньярес, 77), Менесес (Гальдамес, 90+3).

Предупреждения: Л. Мартинес, Лаутаро Мартинес — Исла, Пульгар, Видаль.