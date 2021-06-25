Копа Америка

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Копа Америка.

В поединке четвертого тура группового этапа Кубка Америки сборная Боливии встретилась с Уругваем и потерпела поражение со счетом 0:2.

Данный результат позволил уругвайской команде гарантировать себе место в плей-офф турнира, тогда как Боливия расположилась на итоговом последнем месте в группе А и потеряла даже математические шансы на выход в следующую стадию.

Видео голов и обзор матча:

Боливия - Уругвай 0:2

Голы: Кинтерос, 40 (АГ), Кавани, 79

Боливия: Лампе, Вильярроэль (Бехарано, 46), Кинтерос, Джузино, Фернандес (Флорес, 74), Сааведра, Хустиниано, Вака, Арсе (Санчес, 68), Чура (Вака, 46), Рамальо (Морено, 61).

Уругвай: Муслера, Нандес (Гонсалес, 88), Хименес, Годин, Винья, Вальверде, Весино, де ла Крус (Бентанкур, 61), де Арраскаэта (Торрес, 73), Кавани, Суарес (Макси Гомес, 88).

Предупреждения: Чура, Вака, Санчес.