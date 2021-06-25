Копа Америка

Завершились очередные два поединка Кубка Америки в группе A.

В Бразилии продолжается розыгрыш Кубка Америки, где уже постепенно определяются все участники плей-офф.

И если в группе B выход в следующую стадию пока сумела гарантировать себе только сборная Бразилии, то вот в квартете A уже отсутствует хоть какая-то интрига по итогам минувших двух матчей.

Так, сборная Уругвая одержала уверенную победу над Боливией и гарантировала себе место в плей-офф.

Боливия, пропустившая в свои ворота для мяча, один из которых стал автоголом, потеряла даже математические шансы на выход в следующую стадию и заняла итоговое последнее место в группе A.

Боливия - Уругвай 0:2

Голы: Кинтерос, 40 (АГ), Кавани, 79

Боливия: Лампе, Вильярроэль (Бехарано, 46), Кинтерос, Джузино, Фернандес (Флорес, 74), Сааведра, Хустиниано, Вака, Арсе (Санчес, 68), Чура (Вака, 46), Рамальо (Морено, 61).

Уругвай: Муслера, Нандес (Гонсалес, 88), Хименес, Годин, Винья, Вальверде, Весино, де ла Крус (Бентанкур, 61), де Арраскаэта (Торрес, 73), Кавани, Суарес (Макси Гомес, 88).

Предупреждения: Чура, Вака, Санчес.