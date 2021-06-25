Завершились очередные два поединка Кубка Америки в группе A.
Сборная Парагвая, Копа Америка
25 июня 2021, 06:45
В Бразилии продолжается розыгрыш Кубка Америки, где уже постепенно определяются все участники плей-офф.
И если в группе B выход в следующую стадию пока сумела гарантировать себе только сборная Бразилии, то вот в квартете A уже отсутствует хоть какая-то интрига по итогам минувших двух матчей.
Так, сборная Уругвая одержала уверенную победу над Боливией и гарантировала себе место в плей-офф.
Боливия, пропустившая в свои ворота для мяча, один из которых стал автоголом, потеряла даже математические шансы на выход в следующую стадию и заняла итоговое последнее место в группе A.
Боливия - Уругвай 0:2
Голы: Кинтерос, 40 (АГ), Кавани, 79
Боливия: Лампе, Вильярроэль (Бехарано, 46), Кинтерос, Джузино, Фернандес (Флорес, 74), Сааведра, Хустиниано, Вака, Арсе (Санчес, 68), Чура (Вака, 46), Рамальо (Морено, 61).
Уругвай: Муслера, Нандес (Гонсалес, 88), Хименес, Годин, Винья, Вальверде, Весино, де ла Крус (Бентанкур, 61), де Арраскаэта (Торрес, 73), Кавани, Суарес (Макси Гомес, 88).
Предупреждения: Чура, Вака, Санчес.
В другом минувшем противостоянии группы A выявляли сильнейшего сборные Чили и Парагвая.
Чилийская команда, уже гарантировавшая на тот момент себе место в плей-офф, подошла к этому матчу в расслабленном состоянии, тогда как сборная Парагвая намеревалась окончательно убить интригу в своем квартете и выбить ранее проигравшую Боливию из турнира.
Выполнить эту задачу парагвайскому коллективу удалось благодаря двум безответным мячам в ворота сборной Чили. Таким образом, от группы A в плей-офф Копа Америка отправляются Аргентина, Парагвай, Чили и Уругвай, а Боливия остается ни с чем.
Чили — Парагвай 0:2
Голы: Самудио, 33, Альмирон, 58 (пен.)
Чили: Браво, Исла, Медель (Роко, 68), Мена, Сьерральта, Аларкон (Менесес, 46), Видаль, Пинарес (Гальдамес, 68), Арангис, Варгас, Бриртон.
Парагвай: Сильва, Алонсо, Арсамендия (Альдерете, 84), Гомес, Мартинес, Кардосо Лусена (Хименес, 84), Вильясанти, Самудио (Ромеро, 62), Альмирон (Барейро, 77), Эспинола, Гонсалес (Ромеро, 77).
Предупреждения: Бриртон, Медель, Браво — Мартинес.
Положение дел в группе А