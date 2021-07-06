Копа Америка

Бразилия минимально обыграла Перу и вышла в финал Копа Америка-2021

Команда Тите справилась с соперником во второй раз за турнир.

Бразилия — Перу, Getty Images

В рамках полуфинального поединка домашнего Копа Америка-2021 сборная Бразилии сумела обыграть Перу за счет гола под занавес первого тайма от полузащитника Лукаса Пакета, благодаря чему вышла в финал данного турнира, где теперь сыграет против сильнейшего из пары Аргентина — Колумбия. Бразилия — Перу 1:0

Гол: Пакета, 35 Бразилия: Эдерсон — Данило, Маркиньос, Силва, Лоди (Милитан, 85) — Каземиро, Фред (Фабиньо, 85) — Ришарлисон (Винисиус, 85), Пакета (Луис, 90+2), Эвертон (Рибейро, 70) — Неймар. Перу: Гальесе — Корсо (Лора, 75), Сантамария, Рамос (Паредес, 46), Кайенс, Трауко (Лопес, 46) — Пенья, Тапиа (Тавара, 89), Йотун, Куэва (Ормено, 81) — Лападула. Предупреждения: Винисиус — Йотун, Лопес.