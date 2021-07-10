Копа Америка

Команды забили пять мячей на двоих.

Сборная Колумбии в рамках поединка за третье место Копа Америка играла против перуанцев.

Номинальные гости открыли счет усилиями Йотуна в конце первого тайма, но уже в начале второго Куадрадо восстановил паритет.

В середине второй половины игры Луиш Диас вывел Колумбию вперед. Перуанцы смогли отыграться благодаря точному удару Лападулы, но еще один гол Диаса оставил Перу не у дел.

Колумбия — Перу 3:2

Голы: Куадрадо, 49, Луиш Диас, 66, 90+4 — Йотун, 45, Лападула, 82

Колумбия: Варгас — Медина, Мина (Санчес, 55), Мурильо, Тесильо — Куадрадо, Барриос (Мюриэль, 90+3), Куэльяр (Борре, 83), Диас — Кардона (Чара, 46) — Сапата (Борха, 55)

Перу: Гальесе — Корзо (Лора, 78), Кайенс, Сантамрия, Лопес — Тапиа (Картахена, 24), Йотун — Каррильо, Куэва (Паредес, 69), Пенья (Ормена, 78) — Лападула

Предупреждения: Кардона, Барриос, Мурильо — Куэва, Каррильо