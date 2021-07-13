Предлагаем вашему вниманию официальный выбор организации.
Лионель Месси и Неймар, Getty Images
13 июля 2021, 18:27
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) на своем официальном сайте объявила символическую сборную минувшего турнира Копа Америка-2021, в котором сборная Аргентины одержала в финале минимальную победу над Бразилией.
Так, в команду попали четыре аргентинца, три бразильца, один чилиец, один колумбиец, один перуанец и один эквадорец.
Символическая сборная Копа Америка-2021: Эми Мартинес — Исла, Ромеро, Маркиньос, Эступиньян — Де Пауль, Каземиро, Йотун — Месси, Неймар, Диаз.
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