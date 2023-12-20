Копа Америка

Бразилець не встигне відновитись від травми перед турніром у США.

Бразильський нападник Неймар посеред жовтневої міжнародної павзи зазнав складної травми хрестоподібної зв’язки та меніску, через що був змушений пройти крізь оперативне втручання в вибути на тривалий строк.

Період відновлення 31-річного футболіста при цьому досі залишається невідомим, однак у фанатів усе ще залишались сподівання на те, що зірковий гравець устигне відновитись бодай до Копа Америка-2024.

Турнір має відбутись на теренах США з 20 червня по 14 липня 2024 року.

Однак напередодні особистий лікар Неймара Ласмар повідомив невтішну новину:

"Це занадто рано. Немає сенсу пропускати жодний із кроків відновлення Неймара.

Ми очікуємо, що він буде готовий повернутись на початку нового сезону за європейським футбольним календарем, тобто — у серпні", — заявив лікар.

Нагадаємо, що за свій новий клуб, аравійський Аль-Хіляль, Неймар відіграв лише п’ять матчів (1 гол + 3 гольові передачі), хоча його трансфер коштував 90 млн євро.