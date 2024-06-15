Копа Америка

Команда Скалоні братиме участь у матчі-відкритті турніру.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні визначився зі списком із 26 виконавців, які братимуть участь у Копа Америка-2024, що цього разу проходитиме в США.

За підсумками жеребкування аргентинці опинилися в групі А, разом із Перу, Чилі та Канадою. Перший поєдинок (матч-відкриття турніру), з останнім із вищезгаданих колективів, відбудеться 21 червня. За 5 днів Аргентина зустрінеться з чилійцями, а 30 червня колективу Скалоні протистоятимуть перуанці.

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Франко Армані (Рівер Плейт), Херонімо Рульї (Аякс).

Захисники: Гонсало Монтьєль (Ноттінгем Форест), Науель Моліна (Атлетіко), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Херман Песселья (Бетіс), Лукас Мартінес Кварта (Фіорентина), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севілья), Ніколас Тальяфіко (Ліон).

Півзахисники: Гвідо Родрігес (Бетіс), Леандро Паредес (Рома), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Родріго Де Пауль (Атлетіко), Есекьєль Паласіос (Баєр), Енцо Фернандес (Челсі), Джовані Ло Чельсо (Тоттенгем).

Нападники: Анхель Ді Марія (Бенфіка), Валентін Карбоні (Монца), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Ніколас Гонсалес (Фіорентина), Лаутаро Мартінес (Інтер), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті).

Напередодні турніру збірна Аргентини взяла участь у двох контрольних поєдинках, здолавши на нейтральних полях у США Еквадор (1:0) і Гватемалу (4:1).