Копа Америка

Захисник Реала та збірної Бразилії прокоментував виступи напарника.

Збірна Бразилії активно готується до старту Копа Америка-2024, де в групі зіграє проти Коста-Рики, Парагваю та Колумбії.

Захисник "пентакампеонів" Едер Мілітао після чергового тренування розповів про настрій у команді.

"Ти якось звикає до рутини з партнерами по команді, до того, що робиш те, що тобі подобається, і раптом отримуєш одну з найгірших травм, яку тільки можна отримати.

Сім місяців без гри, далеко від сім'ї, залежність від інших людей! Психіка для цього має бути сильною. Я дуже хотів зіграти на Копа Америка й, слава Богу, я сьогодні тут.

Я дуже радий бути частиною цієї збірної, бачити нових гравців, таких як Беральдо, Бремер, Фабрісіо Бруно... Це чудово мати конкуренцію, це мотивує мене працювати більше.

Зіграти правого захисника? Ні, я навіть не думав про це на цьому турнірі. Я, здається, робив це лише в Сан-Паулу та в іграх за Порту. Це позиція, до якої я не пристосований, я звик грати центральним захисником. Але й без мене в нас є хороші гравці на позиції правого захисника.

Ендрік? Я вже люблю цього хлопця! Це людина з великими моральними якостями, і його любить вся роздягальня.

Носити футболку збірної Бразилії значно важче, аніж це здається. Ми повинні готуватись до перемоги в матчі, незалежно від суперника. Ми робимо все можливе на тренуваннях і слухаємо Доріваля, щоб потім викластись на полі.

Дебютна гра дуже важлива, тому що вона показує, яким буде чемпіонат для нас потім.

Золотий м’яч? Без сумніву, Вінісіусу", — заявив бразильський виконавець.

Матч Бразилія — Коста-Рика відбудеться 25 червня, о 4:00.