Копа Америка

Остання група дограла свої матчі.

Сьогодні вночі відбулись заключні матчі третього туру групового етапу Кубка Америки в рамках групи D, у якій виступають Колумбія, Бразилія, Коста-Рика та Парагвай.

Першою була гра в Санта-Кларі, де на Лівайс Стедіум Бразилія зіграла внічию проти Колумбії (1:0).

Швидкий гол "пентакампеонів" у виконанні Рафіньї не дозволив бразильцям навіть виграти перший тайм, бо суперники почували себе більш розкутими в атаці що до перерви, що після її завершення.

У підсумку команда Дорівала Жуніора так і фінішувала другою в групі, тоді як футболісти Нестора Лоренцо залишили за собою першу сходинку.

Огляд матчу:

Бразилія — Колумбія 1:1

Голи: Рафінья, 12 — Муньйос, 45+2

Бразилія: Аліссон — Данілу, Мілітао, Маркіньйос, Венделл (Ендрік, 86) — Гімараес (Дуглас Луїс, 86), Гомеш (Едерсон, 73) — Пакета (Перейра, 46) — Рафінья, Родріго (Савіо, 73), Вінісіус.

Колумбія: Варгас — Муньйос, Куеста, Санчес, Мачадо (Мохіка, 46) — Ріос (Урібе, 76), Лерма — Аріас, Хамес (Карраскаль, 81), Діас (Сіністерра, 89) — Кордоба (Борре, 76).

Попередження: Вінісіус, Гомеш, Гімараес — Мачадо, Лерма.

Другим матчем була гра в Остіні, де на Q2 Стедіум Коста-Рика обіграла Парагвай, але цей результат уже не мав для неї турнірного значення (2:1).

Два швидких м’яча від команди Густаво Альфаро — і справу зроблено. Суперники відповіли лише одного разу посеред другого тайму.

Огляд матчу:

Коста-Рика — Парагвай 2:1

Голи: Кальво, 3, Алькосер, 7 — Соса, 55

Коста-Рика: Секейра — Мітчелл, Варгас, Кальво — Досман, Гало, Бренес (Бран, 78), Мора (Касканте, 87) — Мадрігаль (Контрерас, 78), Алькосер (Самора, 68) — Кемпбелл (Агілера Самора, 68).

Парагвай: Акоста — Веласкес (Рамірес, 74), Бальбуена, Альдерете, Флорентін — Бобаділья (Гонсалес, 83), Вільясанті (Каку, 74) — Альмірон (Кабальєро, 46), Енсісо, Соса — Барейро (Ромеро, 46).

Попередження: Алькосер, Гало, Контрерас — Альдерете, Альмірон, Соса.

У підсумку Колумбія набрала сім очок та виграла групу D, Бразилія фінішувала другою з п’ятьма балами, а Коста-Рика набрала три очки та разом із Парагваєм (0 балів) залишають турнір.