Копа Америка

Стало відоме ім'я ще одного півфіналіста Кубку Америки.

Сьогодні вночі пройшов ще один чвертьфінальний матч, у якому зустрілися збірні Венесуели та Канади.

Основний час матчу завершився внічию з рахунком 1:1. Канадці вийшли вперед на 13 хвилині зусиллями Джейкоба Шаффельбурга, але потім на 64 хвилині Хосе Саломон Рондон неймовірним ударом із центру поля вразив ворота Канади.

У серії пенальті Канада була сильніша за Венесуелу з рахунком 4:3.

Венесуела — Канада 1:1 (по пенальті 3:4)

Голи: Рондон, 64 — Шаффельбург, 13.

Венесуела: Ромо — Наварро, Джордан Осоріо (Вількер, 90+2), Ферраресі, Арамбуру — Еррера, Мартінес (Рінкон, 90+2) — Сотельдо (Саваріно, 84), Кассерес (Кадіс, 60), Бельйо (Лакава, 84) — Рондон.

Канада: Крепо — Девіс, Корнеліус, Бомбіто, Джонстон — Еустакіо, Джонатан Осоріо (Коне, 81) — Шаффельбург (Міллар, 62), Девід, Ларін (Ахмед, 72) — Ларін (Олувасеї, 72).

Попередження: Арамбуру — Шаффельбург, Корнеліус.

У півфіналі Кубку Америки Канада зіграє проти Аргентини, яка напередодні обіграла Еквадор.