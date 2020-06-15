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Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.

Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Наставник киевского Динамо Алексей Михайличенко стал лучшим тренером 25-го тура украинской Премьер-лиги благодаря разгромной победе над Александрией (5:1).

Успех 57-летнего специалиста не остался незамеченным:

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался о критериях, по которым подбирает игроков в команду: "У вас должен быть профессионализм, поскольку одно гнилое яблоко в корзине сделает других такими же".

Не стоит недооценивать Мино Райолу:

Президент Ингульца Александр Поворознюк пригрозил громким скандалом в случае завершения Первой лиги не по спортивному принципу: "Видеозаписи, аудиозаписи, все моменты переговорного процесса — все пойдет на публику, в Интернет".

Международный центр спортивных исследований (CIES) в очередной раз признал Килиана Мбаппе самым дорогим футболистом мира, однако наших читателей смутил немного другой момент.

Бывший врач Реала Хесус Ольмо поделился мнением о Гарете Бэйле: "Бэйл — лучший спортсмен, которого я видел".

Эх, да... Жизнь у парня совсем не сложилась...

Зато сейчас этому врачу не было бы скучно:

Канте приступил к контактным тренировкам с Челси, хотя ранее опасался этого из-за риска заболеть коронавирусом.

А вы думали мы тут все непонятно чем занимаемся?

Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко назначен на пост члена исполкома УАФ.

А кому сейчас легко?

Президент Атлетико Энрике Сересо высказался о доигровке Лиги чемпионов: "Трофей должны вручить Атлетико, ведь это именно мы выбили из турнира действующего чемпиона — Ливерпуль!"

Судьи АПЛ не будут показывать желтые карточки игрокам за плевки на поле.

Спорный эпизод... Без VAR не разобраться:

Матч между Зарей и Динамо обслуживал Николай Балакин, который является уроженцем Киева. К слову, "бело-синие" добыли победу со счетом 3:1.

Если книга не окажется в сейфе:

Голкипер Лорис Кариус, который последние два сезона провел в аренде в Бешикташе, заявил о готовности побороться за место в составе Ливерпуля: "Я могу получить свой шанс в Ливерпуле".

Президенту Интера Стивену Чжану грозит штраф за то, что он назвал "клоуном" президента Серии А Паоло Даль Пино.

Брешия намерена подать в суд на Марио Балотелли и его агента Мино Райолу за клевету.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук не смог доиграть матч против Зари из-за травмы, которую нанес ему Ловро Цвек. Виталий Буяльский поддержал своего одноклубника: "Победу над Зарей посвящаем Сидорчуку".

Ну, почти так и было:

И вновь в нашу подборку попадает Оле-Гуннар Солскьяер со своими перлами: "Можно украсить гостиную хорошим стулом или диваном, но он не будет вписываться".

Действительно красиво:

Четырехкратный чемпион Германии Кайзерслаутерн не смог договориться с кредиторами, из-за чего будет объявлен банкротом.

Никита Евтушенко, Football.ua