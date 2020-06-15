Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.
Виталий Кварцяный, ФК Волынь Луцк
15 июня 2020, 07:00
Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.
Наставник киевского Динамо Алексей Михайличенко стал лучшим тренером 25-го тура украинской Премьер-лиги благодаря разгромной победе над Александрией (5:1).
Успех 57-летнего специалиста не остался незамеченным:
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался о критериях, по которым подбирает игроков в команду: "У вас должен быть профессионализм, поскольку одно гнилое яблоко в корзине сделает других такими же".
Не стоит недооценивать Мино Райолу:
Президент Ингульца Александр Поворознюк пригрозил громким скандалом в случае завершения Первой лиги не по спортивному принципу: "Видеозаписи, аудиозаписи, все моменты переговорного процесса — все пойдет на публику, в Интернет".
Международный центр спортивных исследований (CIES) в очередной раз признал Килиана Мбаппе самым дорогим футболистом мира, однако наших читателей смутил немного другой момент.
Бывший врач Реала Хесус Ольмо поделился мнением о Гарете Бэйле: "Бэйл — лучший спортсмен, которого я видел".
Эх, да... Жизнь у парня совсем не сложилась...
Зато сейчас этому врачу не было бы скучно:
Канте приступил к контактным тренировкам с Челси, хотя ранее опасался этого из-за риска заболеть коронавирусом.
А вы думали мы тут все непонятно чем занимаемся?
Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко назначен на пост члена исполкома УАФ.
А кому сейчас легко?
Президент Атлетико Энрике Сересо высказался о доигровке Лиги чемпионов: "Трофей должны вручить Атлетико, ведь это именно мы выбили из турнира действующего чемпиона — Ливерпуль!"
Судьи АПЛ не будут показывать желтые карточки игрокам за плевки на поле.
Спорный эпизод... Без VAR не разобраться:
Матч между Зарей и Динамо обслуживал Николай Балакин, который является уроженцем Киева. К слову, "бело-синие" добыли победу со счетом 3:1.
Если книга не окажется в сейфе:
Голкипер Лорис Кариус, который последние два сезона провел в аренде в Бешикташе, заявил о готовности побороться за место в составе Ливерпуля: "Я могу получить свой шанс в Ливерпуле".
Президенту Интера Стивену Чжану грозит штраф за то, что он назвал "клоуном" президента Серии А Паоло Даль Пино.
Брешия намерена подать в суд на Марио Балотелли и его агента Мино Райолу за клевету.
Капитан Динамо Сергей Сидорчук не смог доиграть матч против Зари из-за травмы, которую нанес ему Ловро Цвек. Виталий Буяльский поддержал своего одноклубника: "Победу над Зарей посвящаем Сидорчуку".
Ну, почти так и было:
И вновь в нашу подборку попадает Оле-Гуннар Солскьяер со своими перлами: "Можно украсить гостиную хорошим стулом или диваном, но он не будет вписываться".
Действительно красиво:
Четырехкратный чемпион Германии Кайзерслаутерн не смог договориться с кредиторами, из-за чего будет объявлен банкротом.
Никита Евтушенко, Football.ua