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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

CAS отменил двухлетнюю дисквалификацию Манчестер Сити в Лиге чемпионов, после чего стало известно, что Хосеп Гвардиола получит 150 миллионов фунтов на усиление состава этим летом.

Голкипер Динамо Денис Бойко эмоционально высказался о работе арбитров в поединке против Александрии, в котором его команда сыграла со счетом 2:2: "Мне стыдно смотреть людям в глаза, не могу выйти в супермаркет или с ребенком погулять на улице. А почему судьи не отвечают перед людьми?"

Потому что судейство оценивать должны эксперты! Хотя постойте...

Игра Динамо доставляет проблемы не только футболистам киевлян:

Полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча Ювентус — Аталанта (2:2), после чего прокомментировал возможный к себе интерес со стороны туринского гранда: "Из Ювентуса ко мне никто не звонил. Таких разговоров не было".

Не отходя далеко от темы судейства:

Главный тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини рассказал о трансферных планах своей команды: "Мы не можем подписать Роналду и Месси".

По протоптанной дорожке одного гранда:

На матч 35-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер шестой матч подряд выставил одинаковый стартовый состав, который приносил успех его команде.

Зато в полуфинале Кубка Англии поэкспериментировал:

Появилась информация, что защитник Зари Богдан Михайличенко согласовал четырехлетний контракт с бельгийским Андерлехтом.

Жозе Моуриньо прокомментировал отмену дисквалификации Манчестер Сити из Лиги чемпионов, назвав это "позорным решением". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ответил своему португальскому коллеге: "Моуриньо и Клопп могут позвонить мне, чтобы обсудить решение по Ман Сити".

В поединке 24-го тура Первой лиги Агробизнес на своем поле проиграл Минаю, пропустив два гола в концовке встречи. Как позже стало известно, по завершению матча в судейской комнате избили главного арбитра встречи Юрия Иванова. Президент Агробизнеса Олег Собуцкий прокомментировал данный инцидент: "Из судей должны были сделать просто кучу мяса".

Война не на жизнь, а на смерть:

К слову, позже Александр Денисов выложил фото избитого в Волочиске арбитра, однако у наших читателей появились некоторые сомнения.

Реал стал чемпионом Испании сезона-2019/20, опередив в титульной гонке Барселону. Капитан "сине-гранатовых" прокомментировал неудачу своей команды: "Рома, Ливерпуль… С таким подходом мы вылетим и от Наполи".

И на Кубок Америки Катар заявиться уже успел...

Лидс Юнайтед в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге благодаря победе в Чемпионшипе.

А теперь вернитесь к первой новости этой подборки.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо попытался настроить своих подопечных на матчи в своеобразной манере: "90 минут вы должны быть кучкой мудаков, но умных, а не тупых".

Эта система так и должна работать:

На нашем сайте вышел перевод статьи журналиста Дермота Корригана из The Athletic под названием: "Правда или миф: сколько у Месси на самом деле власти в Барселоне?"

Днепр-1 стал обладателем Трофея престижа, который ежегодно вручается лучшей команде нижней шестерки УПЛ.

Там есть свой "трофей":

Легенда луганской Зари Никита Каменюка завершил профессиональную карьеру футболиста после того, как его команда завоевала "бронзу" чемпионата Украины.

Эта история могла завершиться на куда более триумфальной ноте, но...

Никита Евтушенко, Football.ua