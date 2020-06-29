Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Комитет арбитров УАФ отстранил от судейской деятельности Николая Балакина, который работал на матче Заря — Динамо.

Французский нападающий Давид Нгог, известный по выступлениям за Ливерпуль, завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 31 года.

Без подобных комментариев эта новость обойтись не могла:

Полузащитник Кристиан Эриксен высказался о своем переходе из Тоттенхэма в Интер зимой этого года: "Интер — это правильный выбор. Надеюсь выиграть здесь как можно больше трофеев".

Здесь нужно что-то уточнять?

Судейство Сергея Бойко в поединке чемпионата Украины между Динамо и Колосом вызвало огромный резонанс, однако Комитет арбитров УАФ в целом остался доволен работой украинского рефери.

Негодование болельщиков Зари понять можно:

Кого-то здесь разоблачили:

Недовольным судейством Сергея Бойко остался и защитник луганской Зари Максим Белый, выступающий на правах аренды за Рух. Назначенный пенальти на Де Пене, который впоследствии принес победу Динамо, футболист прокомментировал следующим образом: "По-моему, когда Стерлинг зарыл с Шахтером, было более явное [пенальти],чем это".

Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи пытался провоцировать игроков Брайтона во время матча, который, к слову, завершился для "канониров" поражением. 21-летний француз упрекал соперников тем, что они мало зарабатывают.

В крайнем случае можно же запостить что-то в Instagram, желательно с философской цитатой:

Два? Да лучше бы уже было два...

Бернли пообещал пожизненно забанить организаторов баннера "Жизни белых важны", посчитав это оскорбительным.

И смех и грех:

Дарио Срна стал футбольным директором Шахтера, после чего генеральный директор "горняков" Сергей Палкин рассказал о задачах хорвата на новой должности.

Палкин вообще-то рассказал о НОВЫХ задачах:

На нашем сайте вышел материал под следующим заголовком: "Он сидел в тюрьме, а сейчас тренирует Джейдона Санчо. Непростая история жизни Майкла Боатенга".

Барселона рассмотрит вариант с подписанием Эдинсона Кавани на правах свободного агента, если не удастся договориться с Интером по Лаутаро Мартинесу.

Вы, я так понимаю, болеете за мадридский Реал?

Бразильские СМИ назвали зарплату Тайсона в Шахтере, которая составляет около трех миллионов евро за сезон.

Если кто не понял, при чем здесь ипподром из прошлого комментария, то Тайсон ранее заявил, что его одноклубник Тете не станет новым Дугласом Костой. Агент Пабло Буэно, представляющий интересы Тете, резко ответил на эти слова: "Тайсон - знаменитый завистник. После завершения карьеры он может работать на ипподроме, он умеет только бегать".

Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии сезона-2019/20, поскольку Манчестер Сити лишил себя математических шансов догнать "красных" в турнирной таблице из-за поражения от Челси.

Поздравляем с пополнением в семье и долгожданным триумфом!

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко получил одну из низших оценок за матч с Челси от Whoscored, выйдя на замену на 59-й минуте.

Но Зина же не пойдет в Ингулец из уважения к Шахтеру...

Десна добыла важнейшую победу над Динамо на последних минутах матча (3:2). Главный тренер киевского клуба Алексей Михайличенко отметился неоднозначным комментарием после поединка: "Ликование в судейской после матча было не меньшим, чем в раздевалке Десны".

Прошлый матч был с Колосом, а в остальном все верно подмечено:

К слову, судила матч Десна — Динамо Екатерина Монзуль. Вот ее (или не совсем ее) реакция на слова Михайличенко:

Никита Евтушенко, Football.ua