Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.
Ансу Фати, Getty Images
22 июня 2020, 07:00
Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.
Испанское издание Marca сообщило о том, что Филиппе Коутиньо согласен пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в Ливерпуль.
Ждем теперь в Трускавце?
15 июня исполнился ровно год после победы юниорской сборной Украины на чемпионате мира. К сожалению, для большей части игроков того состава данный триумф пока является пиком карьеры.
Не спойлерите, пожалуйста!
Новость о Гарете Бэйле уже традиционно попадает в нашу подборку. Теперь у валлийца появились проблемы с мышцами после проведенных 29 минут в матче с Эйбаром.
Нелюди!
Поздновато вы к лету начали готовиться:
Челси начал переговоры с представителями Саида Бенрама, который защищает цвета Брентфорда.
Они еще не знают, что спустя пару дней Челси объявит о трансфере Тимо Вернера:
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер будет использовать гигантский монитор для разбора тактики.
Ну все... Опять будете обвинять в хейте к Динамо. Мы не специально!
Немного взаимосвязи в новостях. Манчестер Юнайтед готов заплатить за Ансу Фати 150 миллионов евро.
Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин намерен выкупить стадион Черноморец и перевезти свою команду в Одессу
Бавария досрочно стала чемпионом Германии в сезоне-2019/20 благодаря минимальной победе над Вердером в рамках 32-го тура.
Украина и Франция передают большой привет:
Ференцварош под руководством Сергея Реброва во второй раз подряд стал чемпионом Венгрии.
Американский бизнесмен в сфере телевидения Генри Морисс хочет перехватить Ньюкасл у принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.
Действительно, человек уже 2 месяца и 3 дня ждет:
Как уже выше упоминалось, Челси объявил о переходе нападающего Лейпцига Тимо Вернера. Интересно, что главным претендентом на футболиста назывался Ливерпуль.
Манчестер Сити разгромил Арсенал в поединке 28-го тура английской Премьер-лиги (3:0), а одной из причин такого результата стали ошибки Давида Луиса.
Мне кажется, вы не закончили свое последнее предложение:
Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон в очередной раз заявил о желании вернуться в бразильский Интернасьонал: "Дело не в деньгах, дело во мне".
После результатов Милана Тайсон еще должен поблагодарить за "сломанную мечту":
Экс-нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья жестко высказался о ситуации Хамеса Родригеса в Реале: "На месте Хамеса сказал бы Зидану поесть г**на".
Верните мой 2006-й:
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шахтер скорее всего проведет ответный матч Лиги Европы против Вольфсбурга в Германии.
И вновь об "успехах" Арсенала, который в матче 30-го тура английской Премьер-лиги проиграл Брайтону (1:2).
И тут болельщики МЮ поняли, что их команде не повезло с прозвищем:
Екатерина Монзуль рассудит полуфинал Кубка Украины, в котором встретятся Мариуполь и Ворскла. Также она обслуживала первый полуфинал турнира Минай — Динамо.
Вы в УАФ случайно не работаете?
Нападающий Ливерпуля Садио Мане, по всей видимости, забыл об акции Black Lives Matter перед матчем против Эвертона. Сенегалец "убежал в атаку", но после вернулся и встал на одно колено.
По факту:
Никита Евтушенко, Football.ua