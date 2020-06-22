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Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.

Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Испанское издание Marca сообщило о том, что Филиппе Коутиньо согласен пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в Ливерпуль.

Ждем теперь в Трускавце?

15 июня исполнился ровно год после победы юниорской сборной Украины на чемпионате мира. К сожалению, для большей части игроков того состава данный триумф пока является пиком карьеры.

Не спойлерите, пожалуйста!

Новость о Гарете Бэйле уже традиционно попадает в нашу подборку. Теперь у валлийца появились проблемы с мышцами после проведенных 29 минут в матче с Эйбаром.

Нелюди!

Поздновато вы к лету начали готовиться:

Челси начал переговоры с представителями Саида Бенрама, который защищает цвета Брентфорда.

Они еще не знают, что спустя пару дней Челси объявит о трансфере Тимо Вернера:

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер будет использовать гигантский монитор для разбора тактики.

Ну все... Опять будете обвинять в хейте к Динамо. Мы не специально!

Немного взаимосвязи в новостях. Манчестер Юнайтед готов заплатить за Ансу Фати 150 миллионов евро.

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин намерен выкупить стадион Черноморец и перевезти свою команду в Одессу

Бавария досрочно стала чемпионом Германии в сезоне-2019/20 благодаря минимальной победе над Вердером в рамках 32-го тура.

Украина и Франция передают большой привет:

Ференцварош под руководством Сергея Реброва во второй раз подряд стал чемпионом Венгрии.

Американский бизнесмен в сфере телевидения Генри Морисс хочет перехватить Ньюкасл у принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Действительно, человек уже 2 месяца и 3 дня ждет:

Как уже выше упоминалось, Челси объявил о переходе нападающего Лейпцига Тимо Вернера. Интересно, что главным претендентом на футболиста назывался Ливерпуль.

Манчестер Сити разгромил Арсенал в поединке 28-го тура английской Премьер-лиги (3:0), а одной из причин такого результата стали ошибки Давида Луиса.

Мне кажется, вы не закончили свое последнее предложение:

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон в очередной раз заявил о желании вернуться в бразильский Интернасьонал: "Дело не в деньгах, дело во мне".

После результатов Милана Тайсон еще должен поблагодарить за "сломанную мечту":

Экс-нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья жестко высказался о ситуации Хамеса Родригеса в Реале: "На месте Хамеса сказал бы Зидану поесть г**на".

Верните мой 2006-й:

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шахтер скорее всего проведет ответный матч Лиги Европы против Вольфсбурга в Германии.

И вновь об "успехах" Арсенала, который в матче 30-го тура английской Премьер-лиги проиграл Брайтону (1:2).

И тут болельщики МЮ поняли, что их команде не повезло с прозвищем:

Екатерина Монзуль рассудит полуфинал Кубка Украины, в котором встретятся Мариуполь и Ворскла. Также она обслуживала первый полуфинал турнира Минай — Динамо.

Вы в УАФ случайно не работаете?

Нападающий Ливерпуля Садио Мане, по всей видимости, забыл об акции Black Lives Matter перед матчем против Эвертона. Сенегалец "убежал в атаку", но после вернулся и встал на одно колено.

По факту:

Никита Евтушенко, Football.ua