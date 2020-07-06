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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Ювентус и Барселона совершили громкий обмен полузащитниками: Артур Мело перебрался в Турин, а Миралем Пьянич отправился на Камп Ноу. Мы поинтересовались у читателей, какой же клуб больше выиграл от этой сделки.

Тут и не поспоришь:

Защитник Люк Гарбатт покинул Эвертон после 11 лет, проведенных в клубе. Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти, отвечая на вопрос журналистов о причинах ухода Гарбатта, не понимал, о ком идет речь: "Люк Гарбатт? Кто?"

Интер представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21, на которой традиционные вертикальные полоски стали зигзагообразными.

Это так не работает. Не спрашивайте, от куда я знаю...

Голкипер Джо Харт покинул Бернли на правах свободного агента. О своем будущем экс-игрок сборной Англии высказался следующим образом: "Не жду, что Реал избавится от Куртуа и подпишет меня".

Без подобных комментариев эта новость могла обойтись?

Нападающий Зальцбурга Хван Хи Чхан отказался переходить в Ливерпуль.

Саске, вернись в Коноху!

18-летний защитник ПСЖ Ньянзу Куасси стал игроком Баварии, подписав контракт до июня 2024 года.

Согласен!

Неудовлетворительные результаты Барселоны в последних матчах породили множество слухов о возможной отставке главного тренера Кике Сетьена. Сам специалист не беспокоится по этому поводу: "Я не чувствую угрозу увольнения".

Ингулец объявил о подписании танзанийского полузащитника Мкомола Йохана Оскара из Ворсклы.

Из-за неудовлетворительных результатов Валенсии в сторону руководства клуба сыпется шквал критики. Дочь владельца "летучих мышей" Ким Лим довольно резко ответила фанатам: "Клуб — наш. Мы можем делать с ним, что хотим".

Но болельщикам Валенсии от этого не легче...

По информации издания Cadena SER, Лионель Месси решил уйти из Барселоны в 2021 году.

А это поймут только читатели Football.ua:

Манчестер Сити разгромил Ливерпуль в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги (4:0). На Football.ua новость об этом событии вышла со следующим заголовком: "Манчестер Сити уничтожил Ливерпуль в ничего не значащем поединке".

Президент Руха Григорий Козловский опубликовал видео, из которого стало известно, что совладелец Карпат Олег Смалийчук обещает 500 тысяч гривен каждому, кто обыграет Рух. Это вызвало у него шквал негодования: "Что вы нюхаете. Чем наколоты те апельсины, которые вы едите?"

Тут у нас инсайды "подъехали":

Экс-наставник Ромы Фабио Капелло посоветовал Паулу Фонсеке оградить себя и своих подопечных от прослушивания радиостанций Рима, которые, по его мнению, оказывают давление на стан "волков".

Это уж точно!

Шахтер с трудом обыграл Динамо в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги (3:2).

Отсылочки к прошлому интервью Алексея Михайличенко после проигранного матча с Десной:

Бывший полузащитник Шахтера Бернард обращался к психологу из-за слабой результативности в Эвертоне.

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко допустил ошибку в поединке 33-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона, которая и принесла сопернику минимальную победу (1:0).

К слову, Че Адамс забил гол после ошибки Зинченко практически с центра поля:

Никита Евтушенко, Football.ua