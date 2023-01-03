Другое

Football.ua розповідає про найвдаліші матеріали за останній рік, а також новини, які викликали найбільший резонанс серед наших читачів.

Минулого року всі наші акценти постійно були зміщені у бік війни, яку на нашій території розв'язала сусідня недодержава, проте ми ні на один день не припинили роботу і намагалися радувати наших читачів якісними матеріалами. У цій статті ми виділимо ті новини та авторські тексти, які набрали найбільшу кількість переглядів.

Новини

Найпопулярнішою новиною на Football.ua в 2022 році стала новина про футзал. Як таке може бути – спитаєте ви. Ми теж трохи здивувалися, але матч каже сам за себе. Збірна України на початку січня боролася проти Росії у рамках півфіналу Євро-2022 з футзалу. Новина була про те, де ж можна подивитися онлайн-трансляцію цього поєдинку.

На другому місці не дуже гарна для нас новина — президент Дженоа прокоментував можливе звільнення Шевченка. Через декілька днів українця звільнили.

Замикає трійку ще одна новина про Шевченка. Тоді Дженоа під керівництвом українця у рамках матчу 1/8 фіналу Кубка Італії грала проти Мілана. Фанати "росонері" вивісили банер, присвячений українському тренеру.

Напередодні

Переходимо до анонсів матчів. Якщо наше "напередодні" набирає найбільшу кількість переглядів, це означає лише одне — саме ці матчі наші шановні читачі чекали більше за інших. Топ-1 у цьому контексті матч нашої головної команди країни у півфіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу проти Шотландії. Чекали ми на цей матч не дарма — наші хлопці перемогли з рахунком 3:1.

І знову футзал! У рамках півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу збірна України грала проти Росії. Інтерес до цього матчу очевидний. Матч вийшов дуже гарячим, результат для нас виявився негативним. Це була остання перемога команди з недодержав на європейській арені. Далі — дискваліфікації, розруха та ганьба.

Третє місце відходить одному з головних матчів року – фіналу Ліги чемпіонів, у якому Реал у класному матчі здолав Ліверпуль. І як же круто, що гра такого напруження чекає на нас вже скоро — на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону.

Матеріали

Євген Коноплянка – кінець футбольної кар'єри? За заголовком все зрозуміло. Матеріал про те, що у Коноплянки нічого не вийшло в Шахтарі та роздумах щодо його майбутнього — найбільш популярний у році. Дуже ви любите Євгена!

На початку 2022 року Віталій Миколенко перебрався з Динамо до Евертона. Звичайно, було дуже цікаво спостерігати за першими кроками співвітчизника в Англії. Друге місце — матеріал про реакцію фанатів Евертона та преси на дебют українця з чудовою назвою "Миколенко — лютая х**нь, но я уже люблю его"

Замикає трійку матеріал про те, чому президент ФІФА Джанні Інфантіно не хотів дискваліфікувати росію з федерацій, але був вимушений це зробити.

Чемпіонат світу

Звісно, чемпіонат світу в Катарі — головна подія року у футболі. Тож давайте подивимось, що вас привабило найбільше в цьому розділі. Отже, перше місце уходить новині: FIFA довела, що під час другого голу Японії у ворота Іспанії м'яч не перетнув лінію повністю. Вас дуже цікавило, яким чином FIFA це довела, так що ця новина стала навіть більше популярною ніж анонс чи звіт фіналу.

На другому місці теж звичайна новина. Більш того, новина, яка вийшла ще до старту мундіалю. Скандал! Катар купив перемогу над Еквадором в матчі-відкритті чемпіонату світу-2022. Саме це питався доказати журналіст Амджад Таха. За його даним, катарці заплатили Еквадору 7,4 мільйонів доларів, щоб виграти матч з рахунком 1:0 завдяки голу у другій половині. У підсумку цього не сталося. Еквадор легко взяв три бали.

Третє місце посів матеріал з розкладами після другого туру групового етапу. Всім було дуже цікаво, що ж потрібно тій чи інший збірній у третьому турі для виходу в плей-оф. Тому цей матеріал набрав десятки тисяч переглядів і був дуже популярним на сайті декілька днів.

Найпопулярніші матчі

Переходимо до звітів по матчам. Абсолютним лідером в цьому розділі став не футбольний поєдинок. Ось так. Знову футзал! Україна обіграла Казахстан у 1/4 фіналу Євро-2022 — найбільш популярний звіт за 2022 рік. Напевно, більшість з вас привернули слова "Україна" та "1/4 фіналу Євро-2022". Але ніякого клікбейту!

Що ви думаєте? На другому місці знову футзал. Таким чином, з 1 січня 2023 року ми перейменовуємо наш сайт у futsal.ua. Як вам ідея? Якщо серйозно, перегляди цього матчу не дивують — мова знову про гру збірних України та росії у півфіналі Євро.

Одне місце у топі таки відвели футболу. Тут виявився божевільний матч-відповідь Манчестер Сіті і Реала в півфіналі Ліги чемпіонів. Тоді всі списали Реал і вже відправили у фінал команду Пепа Гвардіоли. "Королівський" клуб вкотре довів, чому він "королівський".

Відео

Тепер поговоримо про відеоогляди матчів. Більше за інших вам припав до душі огляд сенсаційного матчу донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів. Тоді "гірники" у першому турі групового етапу розгромили сам Лейпциг. І це в той момент, коли всі довкола пророкували оновленому складу Шахтаря гучний провал та всякі антирекорди.

Куди ж без футзалу? Україна — росія, півфінал Євро. Почесне друге місце.

У півфінальному матчі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі національна збірна України здобула у гостях перемогу над Шотландією (3:1). Огляд саме цього матчу на третьому місці.

Тести

Насамкінець поговоримо про один з ваших найулюбленіших розділів — тести! Кращі за переглядами:

1. Як добре ви стежили за футболом у 2021 році

2. Футбольне "Що? Де? Коли?": назвіть тренера за його клубами

3. Футбольне "Що? Де? Коли?": назвіть гравця за його клубами

Натяк зрозуміли, "що, де, коли" в новому році буде більше.

Всіх з наступаючим Новим роком!