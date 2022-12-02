Експерти зробили детальну 3D версію моменту.
Японія - Іспанія (Момент голу), Getty Images
02 грудня 2022, 21:28
Збірна Японія досить сенсаційно перемогла збірну Іспанії у третьому турі ЧС-2022 та з першого місця вийшла у 1/8 фіналу.
Під час другого забитого м'яча японців виникали деякі сумніви щодо його легітимності. Здавалося, що м'яч повністю перетнув бокову лінію.
Проте експерти у FIFA визначили за допомогою 3D графіки, що "круглий" повністю лінію не перетнув і гол правильно був зафіксований.
Нагадаємо, що Японія в 1/8 фіналу зіграє проти Хорватії. Поєдинок відбудеться 5 грудня та розпочнеться о 17:00.