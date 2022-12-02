ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Експерти зробили детальну 3D версію моменту.

Збірна Японія досить сенсаційно перемогла збірну Іспанії у третьому турі ЧС-2022 та з першого місця вийшла у 1/8 фіналу.

Під час другого забитого м'яча японців виникали деякі сумніви щодо його легітимності. Здавалося, що м'яч повністю перетнув бокову лінію.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.



The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q — FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022

Проте експерти у FIFA визначили за допомогою 3D графіки, що "круглий" повністю лінію не перетнув і гол правильно був зафіксований.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y — FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022

Нагадаємо, що Японія в 1/8 фіналу зіграє проти Хорватії. Поєдинок відбудеться 5 грудня та розпочнеться о 17:00.