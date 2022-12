Збірна Японія досить сенсаційно перемогла збірну Іспанії у третьому турі ЧС-2022 та з першого місця вийшла у 1/8 фіналу.

Під час другого забитого м'яча японців виникали деякі сумніви щодо його легітимності. Здавалося, що м'яч повністю перетнув бокову лінію.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.



The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q