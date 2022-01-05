Тесты

Насколько вы внимательно следили за событиями в футболе в прошлом году.

Минувший год в футболе был очень ярким и запоминающимся. Несколько крайне громких трансферов, памятных выступлений украинских команд и, конечно же, интереснейших высказываний тренеров и игроков.

Football.ua подготовил для своих читателей тест, в котором вам предстоит показать, насколько хорошо вы помните события прошедшего года.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.