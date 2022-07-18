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Запускаємо новий проект.

Може, там будуть обидва, а може, й жодного... / Gettyimages.com/

Може, там будуть обидва, а може, й жодного... / Gettyimages.com/

Сьогодні наш сайт запускає новий проект: футбольне “Що? Де? Коли?”. Це онлайн-вікторини, до яких ви могли звикнути за попередні роки, але без прив'язки до конкретної події. Ви бачитимете питання, присвячені футболу у всіх його проявах: на логіку, ерудицію, вибір з варіантів тощо. Від вас потрібно правильно на них відповідати.

У першому випуску нашого футбольного ЩДК бачитимете деякі (не всі) емблеми клубів, за які грав якийсь футболіст. Від вас потрібно буде правильно вибрати футболіста з чотирьох варіантів.

Поняття "грав" означає хоча б один офіційний матч за першу команду кожного з цих клубів, порядок емблем не відіграє жодної ролі. Емблеми скрізь використовуються актуальні – кожен конкретний футболіст міг виступати за клуб за часів іншого герба.