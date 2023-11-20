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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень.

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

І так, ми повернули наш традиційний вступ, але вже українською. Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги!

Через Віктора Циганкова та Артема Довбика для деяких українців Жирона стала чи не улюбленим клубом Ла Ліги. Але чи знали ви, що каталонська команда продовжує тренуватися на орендованому полі для гольфу ? Минулого тижня в окремому матеріалі ми пояснили чому так.

🗣 Якщо є щось про гольф, то є і...

🗣 А ось безпосередньо й сам жарт:

До відкриття трансферного вікна ще більше місяця, але вже є наступні чутки: Манчестер Сіті бачить капітана Челсі Ріса Джеймса як довгострокову заміну для Кайла Вокера.

🗣 Або ж "Мессі" + "заслужено отримав всі Золоті м'ячі"

Після перемоги над Кривбасом у рамках 14-го туру УПЛ виконуючий обов’язки головного тренера київського Динамо Олександр Шовковський змусив всіх нас трохи замислитися над сенсом цього життя.

🗣 Ну а що? Ви думали ми тут тільки деградувати з вами будемо?

Баварія завершила фінансовий рік із прибутком у 31-й раз поспіль – це рекордний показник для світового футболу.

🗣 Хто?

🗣 Пояснювальна бригада тут:

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував свій другий гол у ворота лондонського Челсі (4:4) у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги: "Ніколи раніше не забивав своїми шарами".

🗣 За таке дають "шарові" Золоті м'ячі?

Реал Мадрид звільнив керівника медичного відділу Ніко Міхіча через велику кількість травм та рецидивів.

🗣 Мда...

Сеск Фабрегас став виконувачем обов'язків головного тренера Комо.

🗣 Комо — прекрасне місце, де більше не співають вечірні солов'ї.

Сенсація! Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем сезону в Інтер Маямі.

🗣 Але ж ми всі знаємо, хто дійсно король Маямі:

Баварія підписала 17-річного вундеркінда Несторі Іракунду.

🗣 Переклад коментаря: "Судячі па фіто, дабравільна кінтракт нє захатіл підпісівать. Давєлося ніс сломать".

Ювентус продовжив контракт із Ніколо Фаджолі попри скандал зі ставками.

🗣 Дідько, знову в нас помилка у тексті...



Окей...Якщо ви доб'єте до кінця тижня 15 тисяч підписників у нашому Telegram-каналі, то ми нарешті наймемо коректора! (але це не точно).

За даними турецького видання Fotospor, Тоттенгем виплатив Шахтарю компенсацію за Манора Соломона та тепер має намір досягти аналогічного успіху щодо трансферу Тете до Галатасараю.

🗣 Виходить, що усі ми в Україні трошки євреї...

Артем Довбик, Анатолій Трубін, Віктор Циганков, Михайло Мудрик та інші потрапили до списку спортсменів від Мінмолодьспорту, які не повернулися з-за кордону.

🗣 "Під час розслідування злочину головне не вийти на самих себе" (с)

Хто виграє Золотий м'яч-2024: минулого тижня в окремому матеріалі пропонували вам ознайомитися з ним, хто наразі має найбільші шанси отримати наступну найпрестижнішу індивідуальну нагороду в футболі.

🗣 Майже одноголосно:

🗣 Інші варіанти? Ну, такий нас цілком влаштовує:

Голова суддівського корпусу АПЛ Говард Вебб висловився про скандальний гол Ентоні Гордона у матчі Арсеналу проти Ньюкасл Юнайтед: "Насправді, все було зроблено правильно".

🗣 Glory Glory New United!

Реал Фарма вирішив позбутись "королівської" приставки в назві клубу.

🗣 То Реал таки може колись приїхати до Петрово?

Гарет Бейл дав пораду Джуд Беллінгему щодо подальших успішних виступів за Реал Мадрид.

🗣 Коротко про ці поради:

Евертон покараний втратою 10 очок в поточному сезоні АПЛ за порушення правил фінансового фейр-плей.

В Евертоні відреагували на це зняття очок: "Комісія АПЛ наклала абсолютно непропорційну та несправедливу спортивну санкцію".

Джуд Беллінгем отримав нагороду Golden Boy, яка вручається найкращому гравцю Європи віком до 21 року.

🗣 Підписуємося під кожним словом

Кривбас підписав португальського крайнього захисника Рафаеля Бандейру.

🟥⬛️

Півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер заявив, що він ніколи не перейде до міланського Інтера: "Я надто поважаю Мілан. Ніколи не одягну футболку "нерадзуррі", крапка".

🗣Увага! Зараз буде дуже важлива інформація:

🗣 #Respect

Атакуючий півзахисник Арсеналу Кай Гаверц зіграв за збірну Німеччини проти Туреччини на позиції лівого захисника.

У матеріалі використані фото Getty Images, ФК Кривбас, ФК Інтер Маямі, ФК Ювентус, ФК Галатасарай та Tuttosport.