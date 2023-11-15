Рейтинг букмекерів

Football.ua пропонує вам дізнатись, хто претендує на перемогу в боротьбі за нагороду.

Лише нещодавно відгриміла Церемонія вручення Золотого м'яча-2023, на якій нагороду отримав Ліонель Мессі.

Рішення щодо переможця викликало багато суперечок, проте це далеко не вперше. Football.ua пропонує вам дізнатись, хто з гравців має найвищі шанси отримати нагороду у 2024 році.

Отже, фаворитом на цей час вважається півзахисник Реала Джуд Беллінгем, який дивовижним чином розпочав сезон, забиваючи майже в кожному матчі. Коефіцієнт на його перемогу — 3.

На другому місці знаходиться Кіліан Мбаппе з показником 4, а Ерлінг Голанд, якого дехто хотів бачити переможцем в цьому році, може розраховувати лише на коефіцієнт 5-5,5.

Далі йде Гаррі Кейн з показником 6. В англійського форварда нарешті є змога щось виграти на клубному рівні, що стане гарним фундаментом для завоювання нагороди.

Якщо ви думаєте, що титули в США не можна отримати Золотий м'яч, то помиляєтесь. Букмекери оцінюють можливість ще одного Золотого м'яча для Лео Мессі у коефіцієнт 7-10.

Несподівано, але також високо оцінюються шанси на перемогу півзахисника Манчестер Сіті Родрі — 10-12. Не так далеко від нього й Кевін Де Брюйне, який наразі не грає через травму, та зірка Реала — Вінісіус Жуніор. В обох — показник 20.

Замикає список найбільш очікуваних переможців Кріштіану Роналду, який покоряє Саудівську Аравію та Мо Салах, який досі є ключовим гравцем Ліверпуля. Показник на їх перемогу становить 25.

Пишіть в коментарях, хто на вашу думку отримає Золотий м'яч у 2024 році, та чи погоджуєтесь ви з вибором переможця в цьому сезоні.