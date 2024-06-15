Англія

Німецький спеціаліст опікуватиметься Брайтоном із сезону-2024/25.

Призначений Брайтоном на посаду головного тренера Фабіан Гюрцелер уже встановив унікальне досягнення в англійській Прем'єр-лізі, а також оновить один із її рекордів, передає офіційний сайт турніру.

Німецький спеціаліст народився 26 лютого 1993 року в Г'юстоні, штат Техас (США). Таким чином, після призначення керманичем Брайтона, він став першим головним тренером клубу АПЛ, молодшим за сам турнір, який стартував у серпні 1992-го.

Гюрцелер також стане наймолодшим керманичем в історії АПЛ, коли розпочнеться сезон-2024/25. Попередній рекорд належав Крісу Коулману, який у травні 2003 року очолив Фулгем у віці 32 років і 313 днів. На момент старту наступної кампанії турніру Фабіану буде 31 рік і 180 днів.

Окремо зазначимо, що одразу шість гравців Брайтона є старшими за свого нового головного тренера. Йдеться про голкіпера Джейсона Стіла (33), захисників Жоела Велтмана (32) і Льюїса Данка (32), півзахисників Паскаля Гросса (33) і Джеймса Мілнера (38), а також нападника Денні Велбека (33).