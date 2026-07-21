Англія

У клубі Унаї Емері розглядають варіант оренди аргентинця з подальшим викупом.

Астон Вілла офіційно звернулася до Челсі щодо можливого переходу вінгера Алехандро Гарначо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, після перших контактів між клубами представники бірмінгемської команди зробили конкретний крок і надіслали офіційну пропозицію щодо 22-річного аргентинця.

Одним із варіантів, який зараз обговорюють сторони, є оренда Гарначо з включеним пунктом про подальший викуп. Челсі розглядає різні сценарії розвитку ситуації, оскільки хоче ухвалити оптимальне рішення щодо майбутнього футболіста.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері схвалив кандидатуру аргентинця та вважає, що він може додати команді швидкості, креативності та якості в атаці. Паралельно клуб продовжує переговори з представниками самого гравця щодо можливих особистих умов контракту.

Гарначо приєднався до Челсі у 2025 році після переходу з Манчестер Юнайтед. Минулого сезону аргентинець намагався закріпитися у складі лондонців, однак його майбутнє на Стемфорд Брідж залишається невизначеним.