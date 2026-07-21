Тоттенгем офіційно представив Ендрю Робертсона як нового гравця команди. Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

31-річний шотландець провів на Енфілді вісім сезонів, за які зіграв понад 340 матчів, відзначився 11 голами та віддав понад 70 результативних передач. Робертсон був одним із ключових футболістів команди Юргена Клоппа та входив до числа найкращих лівих захисників світу.

Разом із Ліверпулем він виграв Лігу чемпіонів, англійську Прем’єр-лігу, Кубок Англії, два Кубки англійської ліги, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Також Робертсон є капітаном збірної Шотландії, за яку провів понад 90 матчів.

У Тоттенгемі розраховують, що його досвід, лідерські якості та вміння ефективно діяти на лівому фланзі допоможуть команді в новому сезоні. Клуб уже офіційно представив футболіста, який найближчим часом приєднається до підготовки разом із новими партнерами.