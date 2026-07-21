Лондонський клуб оголосив про підписання досвідченого шотландського захисника.
Ендрю Робертсон, gettyimages
21 липня 2026, 15:25
Тоттенгем
офіційно представив Ендрю Робертсона
як нового гравця команди. Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.
31-річний шотландець провів на Енфілді
вісім сезонів, за які зіграв понад 340 матчів
, відзначився 11 голами
та віддав понад 70 результативних передач
. Робертсон був одним із ключових футболістів команди Юргена Клоппа та входив до числа найкращих лівих захисників світу.
Разом із Ліверпулем він виграв Лігу чемпіонів, англійську Прем’єр-лігу, Кубок Англії, два Кубки англійської ліги, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу
. Також Робертсон є капітаном збірної Шотландії
, за яку провів понад 90 матчів.
У Тоттенгемі розраховують, що його досвід, лідерські якості та вміння ефективно діяти на лівому фланзі допоможуть команді в новому сезоні. Клуб уже офіційно представив футболіста, який найближчим часом приєднається до підготовки разом із новими партнерами.